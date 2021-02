Daniil Medvedev — Andy Brownbill/AP/SIPA

Daniil Medvedev s’est qualifié en finale de l'Open d'Australie, au bon souvenir de ses illustres prédécesseurs Marat Safin et Ievgeny Kafelnikov. Le Russe a terrassé Stefanos Tsitsipas qui n’a cette fois-ci rien pu faire pour renverser la vapeur, malgré une troisième manche intéressante. Le Grec, tombeur de Nadal​ en quarts, a été battu 6-4, 6-2, 7-5 en 2 h 09.

Medvedev s’offre lui une deuxième finale en Grand Chelem après celle perdue en 2019 à l’US Open contre Rafa. La tâche ne sera pas plus aisée cette fois puisqu’il aura Novak Djokovic face à lui, dimanche. « Ça n’a pas été facile, mais je suis content d’avoir réussi à me reprendre, en particulier à quelques moments tendus sur mon service, et je suis très content d’être en finale », a-t-il déclaré.

Il est assuré de monter pour la première fois sur le podium de la hiérarchie mondiale lundi, et pourrait même se hisser à la deuxième place s’il bat Novak Djokovic en finale.