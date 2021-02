Daniil Medvedev a demandé à son coach de quitter le court lors de son 3e tour de l'Open d'Australie face à Krajinovic, le 13 février 2021. — Andy Brownbill/AP/SIPA

« T’as pété les plombs ! T’as pété les plombs ! Tu peux me laisser jouer ? » En plein quatrième set et alors qu’il a totalement perdu le contrôle de la partie, samedi au 3e tour de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev s’en est vertement pris depuis sa chaise à son coach Gilles Cervara… qui a préféré quitter la tribune.

Medvedev avait survolé les deux premières manches face à Filip Krajinovic avant un improbable retournement de situation qui a vu le Serbe revenir à égalité deux sets partout. Devant son box déserté par son coach, le Russe a alors repris les commandes et assommé son adversaire pour se qualifier 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0 pour les 8es de finale.

« Ça arrive une fois par an »

« Bien sûr que son départ et le fait que je me sois mis à mieux jouer sont liés, a commenté Medvedev par la suite. Il m’a dit qu’il était persuadé que j’allais gagner et il a simplement voulu me laisser seul pour que je me calme. »

« C’était juste un moment où, en tant qu’êtres humains, on était tous les deux frustrés parce qu’on voulait tous les deux la victoire, moi en tant que joueur et lui en tant que coach, a ajouté le bouillant joueur russe, qui parle en français avec son coach. Alors il lui a semblé que c’était la meilleure chose à faire. Dans certaines occasions je n’aurais pas été d’accord, mais là c’était certainement la bonne chose à faire. »

Cervara est l’entraîneur de Medvedev depuis 2014 et a emmené son joueur au plus haut niveau : finale de l’US Open 2019, victoire aux Masters de fin d’année l’an dernier et 4e rang mondial actuellement. « Ça arrive une fois par an, deux au maximum. Mais aujourd’hui, ça m’a aidé. Bien sûr on va en parler, mais il n’y a rien de grave », a conclu le joueur qui vient de fêter ses 25 ans.