Kristina Mladenovic a été battue au 3e tour de l'Open d'Australie, le 13 février 2021. — Hamish Blair/AP/SIPA

Dernière représentante française en lice à l'Open d'Australie après l’élimination de Fiona Ferro par Iga Swiatek un peu plus tôt, Kristina Mladenovic a été balayée par Jessica Pegula (61e mondiale), victorieuse 6-2, 6-1 en seulement 68 minutes samedi. « Kiki », qui court après une deuxième semaine en Grand Chelem depuis près de quatre ans (Roland-Garros 2017), était pourtant bien entrée dans le match, mais la cadence imposée par l’Américaine, en particulier en coup droit, s’est vite révélée irrésistible.

« Ce n’est pas tous les jours qu’on prend autant de coups gagnants sans pouvoir vraiment installer son jeu. J’ai essayé différentes choses, sans trouver la solution. Je savais qu’elle était extrêmement en confiance », a résumé la Française, pour qui ce 3e tour reste tout de même une éclaircie. Elle n’avait plus atteint ce stade de la compétition en Grand Chelem depuis deux ans et demi (Wimbledon 2018), ni remporté deux matchs de suite sur le circuit principal depuis octobre 2019, à Moscou.

Sans public, « c’était triste »

Avec cette défaite, il n’y a donc plus aucun représentant français à Melbourne, tableaux féminin et masculin confondus, alors que le tournoi se poursuit sans public. Le confinement décidé par les autorités de l’État du Victoria a débuté samedi à 00h01.

« En un mot, je dirai que c’est triste. Ça résume la vie Covid qu’on vit tous depuis un bout de temps, a réagi Mladenovic. On avait tous retrouvé ces émotions, le public, le sport, quoi. On avait tous repris plaisir là-dedans et sur ce grand court, là, c’était triste. Voilà. »