TENNIS Le tournoi va se disputer à huis clos à partir de samedi et au moins juqu'à mercredi

Le patron de la Fédération australien et de l'Open d'Australie Craig Tiley lors d'une conférence de presse, le 4 février 2021. — Tennis Australia/AP/SIPA

Une bulle sanitaire va être mise en place autour des joueurs de l'Open d'Australie afin que le tournoi puisse se poursuivre après l’annonce d’un confinement de cinq jours à Melbourne, a déclaré vendredi le directeur du tournoi, Craig Tiley.

« Le jeu va continuer. Une bulle sanitaire va être mise en place pour les joueurs. D’après les retours que nous avons, les joueurs veulent juste continuer à jouer. Cela fait un an qu'ils sont dans des bulles, a-t-il déclaré. Seuls les joueurs et leurs équipes, ainsi que les membres du personnel qui ne pourront pas faire leur travail depuis chez eux, seront autorisés sur le site. »

Le variant anglais détecté dans un hôtel

Un nouveau confinement de cinq jours a été décrété vendredi à Melbourne par les autorités australiennes en plein Open d’Australie, pour tenter d’endiguer une possible résurgence de l’épidémie de Covid-19​, à la suite de la découverte de plusieurs cas de contamination, notamment au variant anglais, au sein d’un hôtel.

A la suite de cette annonce, les organisateurs de l’Open d’Australie ont indiqué que le tournoi se poursuivrait à huis clos à partir de samedi et au moins juqu’à mercredi. « Nous informons les détenteurs de billets, les joueurs et le personnel qu’à partir de samedi minuit (heure australienne) il n’y aura plus aucun spectateur sur le site de l’Open d’Australie pour les 5 prochains jours », a annoncé la direction du tournoi dans un communiqué, indiquant qu’un système de remboursement sera mis en place.

Le programme des matchs de vendredi, avec notamment le numéro 1 mondial Novak Djokovic opposé à l’Américain Taylor Fritz ou encore le duel entre le chouchou local Nick Kyrgios et Dominic Thiem, est inchangé. Les préparatifs du tournoi, qui avait été décalé de trois semaines en raison du coronavirus, avaient déjà été fortement compliqués par l’épidémie. L’ensemble des joueurs et des accrédités (staff, entourage, arbitres…) avaient notamment dû se soumettre à une quatorzaine stricte à leur arrivée.