Jérémy Chardy n'a toujours pas remporté un set contre Djokovic. — William WEST / AFP

Il y a des chiffres qui ne s’expliquent pas. Prenez Jérémy Chardy, l’un des combattants les plus féroces de la dernière décennie, capable d’en faire voir de toutes les couleurs à tous les cadors du circuit… À l’exception de Novak Djokovic. Contre le Serbe, rien à faire. Le Palois en était à 14 défaites en autant de matchs et 30 sets à zéro contre lui, avant leur affrontement au premier tour de l’Open d’Australie. Et devinez quoi ? Eh bien Chardy n’a pas existé. 6-3, 6-1, 6-2.

« Plus je le joue, plus c’est difficile. Il a été plus fort que moi partout, j’avais l’impression de ne pas avoir de solution, a reconnu le Français en conf'. Je me sens très bien mais quand j’arrive sur le court pour jouer contre lui, c’est dur. J’aurais aimé au moins faire mieux et me libérer. Il m’a mis dans le dur tout de suite. J’ai commencé en étant nerveux et après, je ne me suis même pas libéré. J’ai pris une branlée et je ne me suis pas fait plaisir. Au fil du match, je me suis découragé. Après le premier set, j’avais l’impression que je n’avais pas de solution. J’étais pris de vitesse partout. Le match était long pour moi. J’ai perdu confiance rapidement et ça m’a mis un coup derrière la tête ».

L’occasion de vous poser une petite colle pour finir ce papier : savez-vous qui est le dernier joueur tricolore à avoir battu Djoko ? Un indice, il a pris la porte aujourd’hui en disant quelques mots doux​ à l’organisateur.