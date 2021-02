Benoît Paire, blessé au coude, a pris la porte au 1er tour de l'Open d'Australie. — Paul CROCK / AFP

Il a commencé en anglais avant d’en remettre une couche en français. Interrogé par l’Equipe en conférence de presse suite à sa défaite contre Gerasimov au 1er tour de l’Open d’Australie, Benoît Paire, a, comme attendu, dézingué l’organisation du tournoi. Le Français avait dû s’enfermer 14 jours dans sa chambre d’hôtel sans s’entraîner à cause d’un cas positif dans son avion, alors qu’il avait voyagé seul dans une autre section de son appareil.

« Ce tournoi, c'est de la merde, ce qui s'est passé est honteux. Tant que ce n’est pas plus simple, j’ai du mal à comprendre comment cela se fait qu’on organise des tournois, alors qu’on ne se sent pas les bienvenus, s’est fâché l’Avignonnais. Ce n’est qu’une question d’argent. C’est tout, en fait. Il y a une énorme perte s’ils ne font pas le tournoi. Coûte que coûte, il faut qu’il y ait le tournoi. Après, la plupart des joueurs se disent qu’il y a un petit peu d’argent à gagner et ils viennent pour ça. Moi le premier, je joue aussi pour l’argent. Mais s’il faut faire tant de sacrifices et que ça se passe si mal, que ce soit une galère pareille, à un moment donné, il faut juste dire stop. Je ne comprends pas trop où on va, je ne comprends pas trop ce que l’ATP fait. Ça devient limite grotesque. Pour moi, le tennis, ce n’est pas ça. Franchement, je ne prends pas de plaisir ».

D’autant moins que Paire a disputé son match très loin de son meilleur niveau, en raison du manque d’entraînement et d’une vilaine blessure au coude qui l’a empêché de servir jusqu’à quelques minutes avant son match, pour lequel il a pris la dose d’anti-inflammatoires.

« J’ai fait ce que j’ai pu. Et je suis vachement satisfait de ce que j’ai fait. Avec le peu d’entraînement et le peu de condition physique que j’ai, j’ai réussi à me surpasser, à ne pas dire un mot. Je suis vraiment très satisfait et très fier de ce que j’ai fait. C’est, je pense, l’un de mes meilleurs matchs sur le plan mental depuis le début de ma carrière. Si je continue là-dessus, je sais que ça va revenir ».