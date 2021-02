Novak Djokovic a battu Frtiz au 3e tour de l'Open d'Australie malgré une déchirure aux abdos apparue en cours de match, le 12 février 2021. — Andy Brownbill/AP/SIPA

Novak Djokovic au bout de la souffrance. Le Serbe, tenant du titre, a surmonté une déchirure abdominale pour battre à l’arraché l’Américain Taylor Fritz (7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2) vendredi au 3e tour de l' Open d'Australie. Le voilà en 8e de finale, mais la suite de son tournoi pourrait être compromise.

« C’est une déchirure musculaire, donc je ne sais pas si je m’en remettrai en moins de deux jours », a commenté le Serbe qui doit affronter le grand serveur canadien Milos Raonic (14e) dimanche pour une place en quarts de finale. « Je ne sais pas si je serai en mesure d’entrer sur le court ou pas. Je suis très fier de ce que j’ai réussi ce soir, pour le reste on verra demain », a-t-il commenté.

Les spectateurs obligés de partir en plein match

Le Serbe traverse une série noire en Majeurs : il a abandonné sur blessure à l’épaule à l’US Open 2019, il a été disqualifié à l’US Open 2020 et là il est de nouveau au bord de l’abandon. On a d’ailleurs cru qu’il n’irait pas au bout de ce match contre Fritz, tant il semblait incapable de se mouvoir et de frapper normalement, notamment dans le 3e set. « Je n’ai fait qu’essayer de rester en vie en espérant que, quoi qu’il se passe là-dedans, ça passerait un peu. Et c’est un peu passé vers la fin du quatrième set, a expliqué le numéro 1 mondial. C’est l’une des victoires les plus étranges de ma vie. »

Une victoire étrange, aussi parce que le match a commencé devant du public, mais s’est terminé à huis clos. Les spectateurs n’ont pas eu le droit de rester dans les tribunes jusqu’au bout. Le Premier ministre du Victoria Dan Andrews avait annoncé plus tôt dans la journée un nouveau confinement de cinq jours, à partir de ce vendredi à minuit (14 heures heure française). Vers 23h30, l’arbitre de la rencontre a profité d’un changement de côté pour demander à tout le monde de partir. Une annonce qui n’a pas plu, évidemment, mais les spectateurs ont dû se plier aux consignes. La suite du tournoi s’annonce tristoune.