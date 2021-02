Novak Djokovic s'est qualifié pour une nouvelle finale à l'Open d'Australie, le 18 février 2021. — Andy Brownbill/AP/SIPA

Novak Djokovic se sent toujours chez lui à Melbourne. Le Serbe, libéré de ses douleurs abdominales, a facilement battu jeudi le surprenant qualifié Aslan Karatsev (6-3, 6-4, 6-2 en un peu moins de deux heures) en demi-finale de l'Open d'Australie. Il disputera dimanche sa 9e finale du tournoi du Grand Chelem australien, et visera… un 9e titre.

« Je ne me suis pas senti aussi bien de tout le tournoi, je n’ai pas eu de douleur, c’est mon meilleur match jusque-là. Ça arrive au bon moment, je suis ravi de me sentir comme ça », a commenté le numéro 1 mondial, qui affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale, programmée vendredi et qui oppose Daniil Medvedev (4e) à Stefanos Tsitsipas (6e).

« Je n’ai absolument aucune préférence, a-t-il dit. En parlant de haut niveau, Medvedev est probablement celui qui joue au plus haut niveau ces trois, quatre derniers mois », a-t-il estimé en affirmant qu’il allait se régaler à regarder cette demie. « Entre eux deux, ce sont toujours des matchs d’une très haute intensité. Je vais acheter du pop-corn et en profiter », a ajouté Djokovic.

De son côté, avec cet extraordinaire parcours à l’Open d’Australie où il a notamment battu le 9e mondial Diego Schwartzman, le 19e Félix Auger-Aliassime et le 21e Grigor Dimitrov (diminué physiquement), Karatsev devrait faire un bond au classement ATP lundi et se rapprocher du Top 40.