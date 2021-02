Le kitesurfeur Clément Huot a réalisé un énorme saut depuis les falaises du Cap Fréhel, dans les Côtes d'Armor. — Capture d'écran JP Prod

Les images sont superbes. Dans une vidéo mise en ligne dimanche, le kitesurfeur breton Clément Huot nous montre toute l’étendue de son talent. De sa folie, aussi. Avec son aile, le jeune Costarmoricain s’est élancé du haut des falaises du cap Fréhel ( Côtes d’Armor), volant au-dessus de ce site magnifique, avant d’atterrir dans l’eau. Un saut monstrueux de plus de 70 mètres de haut que le jeune homme ponctue de cris de bonheur. « Je rêvais de sauter du haut des falaises depuis des années », explique-t-il en anglais dans son commentaire de vidéo. Le rider précise avoir longuement analysé la météo sur place et étudié les possibilités de saut avant de s’élancer.

Dans les airs, Clément Huot semble crier sa joie. Accroché à son aile, il vole littéralement au-dessus du site qu’il décrit comme « l’un des plus beaux et plus mystiques endroits de sa région ». Le kitesurfeur tout juste majeur parvient à se poser tranquillement sur l’eau et ne prend même pas le temps d’aller naviguer. Sans doute ému par son exploit, il regagne rapidement le semi-rigide où ses vidéastes l’attendent.

Il a découvert le kitesurfeur à 9 ans

Parfois décrit comme un prodige de la discipline, Clément Huot est l’un des kitesurfeurs français les plus en vue ces derniers temps. Dans une interview accordée à Ouest-France, il avait expliqué avoir découvert la discipline quand il avait 9 ans et qu’il allait voir son père, amateur de planche à voile, naviguer au large des côtes nord de la Bretagne, régulièrement balayées par le vent.