Didac Costa sur son Imoca One Planet One Ocean, à son arrivée aux Sables d'Olonne le 13 février 2021. — AFP

C’est la deuxième fois qu’il réussit à dompter une course surnommée l’Everest des mers. L’Espagnol Didac Costa, sur One Planet One Ocean, est arrivé samedi soir aux Sables d’Olonne et a pris la 20e place du Vendée Globe.

À 40 ans, Costa, pompier professionnel à Barcelone, boucle donc l’épreuve pour la deuxième fois consécutive sur un bateau de génération 2000, l’ancien Kingfisher d’Ellen Mac Arthur qui avait terminé deuxième derrière Michel Desjoyeaux en 2000-2001. Surtout, il améliore son chrono de 2016 de 11 jours et 13 heures. Cette fois il aura eu besoin de 97 jours 6 heures 27 minutes et 3 secondes.

Il reste cinq skippers encore en course. Derrière Didac Costa, le Français Clément Giraud (Compagnie du lit-Jiliti) pointait samedi soir à 785 milles (1.453 km) du port vendéen, devançant la Britannique Miranda Merron (Campagne de France) de 350 milles. On trouve ensuite les Français Manuel Cousin (Groupe Sétin, à 1.499 milles) et Alexia Barrier (TSE-4myplanet, à 2.895 milles), et enfin, à 2.994 milles, le Finlandais Ari Huusela sur Stark.