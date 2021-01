Jean Le Cam à bord de son bateau sur le Vendée Globe — Jean Le Cam / Yes We Cam

Jean Le Cam a été jeudi soir le 8e à rejoindre les Sables d'Olonne​. Grâce aux compensations liées au sauvetage de Kevin Escoffier qui lui en doit une belle, il termine à la 4e place, qu’il qualifiait, de même que celle de dauphin, de « place du con » il n’y a pas si longtemps. C’était bien évidemment pour se marrer. Grâce à ce classement, le roi Jean termine numéro 1 des bateaux à dérives, lui qui a longtemps rivalisé avec les nouveaux foilers dans la descente de l’Atlantique.

« Avant-hier (mercredi) j’étais huitième, après je me retrouve sixième et là je finis quatrième. Alors là ! J’ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie mais sur ce coup-là, j’ai été servi ! », a lancé Le Cam rentré au port six heures après avoir coupé la ligne en raison de la marée.

« Tu te dis que ça va péter d’un moment à l’autre »

Mais ce tour du monde n’aura pas été de tour repos pour Le Cam. L’opération Escoffier a laissé des traces sur son bateau, et le skippeur expérimenté avoue avoir eu peur de couler à son tour. « Quand j’ai débarqué Kevin sur le Nivôse (frégate de la Marine Nationale), j’étais dans le front chaud et le lendemain je vais voir à l’avant et le bateau était délaminé », relate-t-il. « Quand t’as la coque qui bouge de cinq centimètres comme ça, que t’as la mousse qui craque, tu te dis que ça va péter d’un moment à l’autre. Et si ça pète, tu coules ».

Réussissant à réparer avant que « ça re-pète », il a poursuivi sa course sans rien dire, mais avec la peur au ventre. « J’ai connu pas mal de trucs assez difficiles dans ma vie mais là, j’ai connu l’insoutenable et en fait l’insoutenable, on y arrive », a-t-il soufflé, complètement épuisé.