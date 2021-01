FOOTBALL Yazici a inscrit le seul but d’une rencontre dominée sans éclats par le nouveau boss de la L1

Le but de Yazici permet au Losc de passer leader. — DENIS CHARLET / AFP

Le chassé-croisé continue en tête de la L1, encore plus tendu qu’un week-end du 14 juillet sur l'A7. Lyon avait pris la tête provisoirement vendredi avec une demi-volée lunaire de Du bois à la 93e ? Le PSG pensait avoir fait le minimum face à Lorient malgré une prestation oubliable ce dimanche, avant de perdre la face sur une grossière erreur défensive… à la 91e minute dimanche après-midi.

Seul Lille, finalement, a passé un week-end placide, à défaut d’être brillant. Un but de son soyeux gaucher turc Yazici pour récompenser une première demi-heure aboutie face à Dijon, puis 45 minutes à serrer les fesses à chaque attaque bourguignonne, notamment dans le dernier quart d’heure (1-0). Mais ça suffit aux Dogues pour prendre deux points d’avance sur Lyon et trois sur le PSG. Dire qu’on remet ça dès mercredi. Joie et bonheur.