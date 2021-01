Mauro Pochettino a défendu ses joueurs après la défaite à Lorient, le 31 janvier 2021. — DAMIEN MEYER / AFP

On pensait le PSG sur une autre dynamique depuis une paire de matchs, mais il faut croire que c’était une illusion. Battue en Bretagne après un dernier but gag à ce niveau (toute l’équipe en attaque sur un coup franc), l’équipe de Pochettino​ n’a dégagé aucune force collective digne de ce nom chez une des équipes les plus faibles de L1.

« C’est le football. Nous ne sommes jamais entrés dans le rythme du match, a reconnu l’entraîneur argentin. La deuxième période, à 2-1, nous contrôlions le match, je suis déçu et triste pour le résultat. » Voici l’analyse qu’il fait du troisième but lorientais et du raté défensif de ses joueurs.

Il y a eu un problème de coordination, nous avons essayé de jouer rapide pour marquer, mais il y a eu de la confusion dans notre organisation défensive. On a donné à Lorient la possibilité de contrer ».

Pochettino s’est accroché à la thèse soufflée par l’assistance, à savoir des disparités physiques encore évidentes entre certains joueurs, mais il commence à y avoir urgence à quinze jours du retour de la C1. « Ça peut être un problème physique, c’est clair que nous sommes en train de travailler dessus. C’est un accident, comme cela arrive dans le foot. Je reste optimiste pour l’avenir ». Il en faut au moins un.