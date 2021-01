Lorient-PSG EN DIRECT : Et de deux penaltys pour Neymar, Lorient plombé par un petit Mendes

Quinze jours. Quinze jours pour monter en puissance et affronter le PSG avec un maximum de confiance dans les jambes et dans les têtes. En nets progrès depuis deux semaines, le PSG semble être redevenu la machine capable de rouler sur la Ligue 1 à coups de 4 ou 5 buts par match, bien aidé par les retours en forme d’Icardi et de Kyky Mbappé. Cela tombe bien, puisque grands matchs arrivent (Le Barça, mais aussi l’OM avant ça), et qu’il y a un titre de champion à assurer, encore : l’OL est repassé devant au forceps, et Lille est simplement devancé à la différence de buts. Bref, tout est réuni pour voir des Lorientais en grande souffrance cet après-midi

» Coup d’envoi à 15h, une rareté pour le PSG