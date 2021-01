Guillaume Gille et les Bleus réalisent un sans faute depuis le début du Mondial. — Petr David Josek / POOL / AFP

Un immense soulagement en même temps qu’une montée en puissance prometteuse pour la suite. Justement critiquée depuis le dernier Euro cataclysmique, l’équipe de France de handball a conquis sa sixième victoire en six matchs en faisant exploser l’outsider portugais en seconde mi-temps, à la plus grande satisfaction de son entraîneur

« Jusqu’ici tout va bien, même si notre parcours n’a pas été aussi simple que les 6 victoires sur 6 matchs l’attestent, s’est réjoui Guillaume Gille. On a eu aussi nos difficultés, on est en train de se construire, de trouver des repères et on est contents de finir ce tour principal invaincus et de se préparer à ce quart de finale qui va véritablement être le moment charnière de la compétition. A savoir, soit on rentre à la maison, soit on se bagarre pour les médailles ».

🤾 #HandAction

🇫🇷 Ludovic Fabregas : "Je suis très content de la prestation de mes coéquipiers, on a été des tueurs !"#Egypt2021 pic.twitter.com/J70VCmagkH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 24, 2021

Ce sera face à l’Espagne ou la Hongrie, en fonction du résultat du match entre les deux équipes lundi soir, et les Bleus pourront compter sur un excellent N’Guessan, déterminant contre le Portugal : « son entrée confirme la bonne impression qu’il nous avait laissée sur les dernières séquences d’entraînement. C’est excellent pour notre groupe de pouvoir compter sur un Tim qui est à la fois remis de son pépin physique et dans cette forme-là. On aura besoin d’un arrière gauche percutant, notamment à longue distance ».