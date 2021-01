France-Portugal EN DIRECT : Les Bleus doivent finir le job pour atteindre les quarts de finale… Suivez le live avec nous

20h20 : On résume un peu la situation pour les Bleus. En cas de victoire, pas de souci, ils seraient premiers du groupe et certains d’éviter le Danemark au tour suivant. En cas de défaite par moins de 7 buts, on passe en quart mais la route sera probablement plus compliquée. Et en cas de rouste ce soir (à savoir en perdant par sept pions ou plus et sans en marquer plus de 26... Oui, on sait, quel merdier), hé bien ce sera bye bye l’Egypte dès ce soir. Mais ça on ne veut pas y croire, pas vrai ?