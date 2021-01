Mohamed Simakan avait été impressionnant au Parc des Princes le 23 décembre. — Christophe Ena/AP/SIPA

Déjà proche de rallier l’AC Milan au dernier mercato, Mohamed Simakan devrait encore agiter la période de transferts au RC Strasbourg.

Peu d’autres mouvements sont à prévoir, du moins pas dans le sens des arrivées. Thierry Laurey est satisfait de son effectif actuel.

De nombreux joueurs seront en fin de contrat en juin prochain. Dont Dimitri Liénard.

C'est reparti pour quelques épisodes ! Avec l'ouverture du mercato d'hiver samedi dernier, le feuilleton Mohamed Simakan pourrait connaître de nouveaux rebondissements. Le prometteur défenseur de 20 ans restera-t-il à Strasbourg ? Partira-t-il ? Le sujet devrait en tout cas agiter un club alsacien où peu de mouvements semblent prévus. Du moins pas à la demande de Thierry Laurey.

« A l'heure actuelle, j'estime qu'on a l'effectif pour pouvoir se maintenir donc il n'y aucune raison que je m'évertue à laisser de la gomme sur ce type de pensées », a expliqué le coach ce lundi, lui qui devrait bientôt récupérer Lebo Mothiba et Matz Sels. Blessés de longue date, l'attaquant sud-africain et le gardien belge « reviennent bien » et sont espérés dans les prochaines semaines. « Ce sera deux recrues car on les attend depuis plusieurs mois », a ajouté le technicien.

« On ne sait pas ce qu'il peut arriver » dit Simakan

A priori, ce devrait être les seules dans un effectif déjà bien rempli (25 joueurs). C'est même plutôt dans l'autre sens qu'il faudra regarder. D'abord donc en direction de Mohamed Simakan. Déjà tout proche de rallier l'AC Milan en octobre dernier, le natif de Marseille ferait toujours partie des cibles du club lombard. Son directeur sportif, Frederic Massara, a assuré dimanche à Sky Sport qu'il n'y avait « pas d'avancées » sur ce dossier mais a bien cité le nom du jeune strasbourgeois.

La porte pourrait s'ouvrir en cas de belles offres. Le président du Racing, Marc Keller, l'a déjà prouvé par le passé, notamment l'hiver dernier avec le transfert de Youssouf Fofana à Monaco contre environ 15 millions d'euros. « On ne sait pas ce qu'il peut arriver », avait éludé avant la trêve Mohamed Simakan, au sortir d'une grosse prestation au Parc des Princes malgré la défaite (4-0).

Calciomercato Milan, Massara: "Nessuna novità su Simakan, speriamo presto su Donnarumma"https://t.co/U9VmTT5OMO — skysport (@SkySport) January 3, 2021

Le cas d'Idriss Saadi sera aussi à suivre. L'avant-centre ne joue plus du tout ou presque depuis son retour de prêt l'été dernier et n'a plus que six mois de contrat. Comme Eiji Kawashima, Lamine Koné, Lionel Carole, Kenny Lala, Kévin Zohi ou Dimitri Liénard. Ils sont donc d'ores et déjà libres de s'engager où ils veulent. Mais qu'ils ne viennent pas trop réclamer quoi que ce soit pour le moment, a prévenu Thierry Laurey lundi dans un message subliminal.

« J'ai des exemples assez récents de joueurs qui étaient chez nous qui se sont retrouvés en fin de contrat et n'ont toujours pas trouvé de clubs », a rappelé le coach en pensant peut-être à Jérémy Grimm ou Benjamin Corgnet. « Si ça peut ouvrir les yeux à certains chez nous, ce sera une bonne chose. »