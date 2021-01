Instant de reflexion en ce dimanche matin un peu tristounet. Pas grand-chose à se mettre sous la dent niveau mercato, quelques vagues rumeurs venues de quelques encore plus vagues sources d'informations, est-ce bien la peine de faire un journal du mercato ? EH BIEN OUI. Car 2021, c'est l'année du renouveau, c'est l'année ou même le dimanche, on vous offre ce petit plus maison. Alors venez, on va causer PSG, Messi et tous les sujets que vous voulez, comme d'hab, dans les commentaires. Posez-nous vos questions, lancez des débats, on est ouverts à tout. Enfin, tant que ça parle ballon quoi.

>> On se retrouve à partir de 10h pour ce live mercato du jour !