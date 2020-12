L'attaquant sénégalais du Stade Rennais Mbaye Niang, ici lors de la victoire face à l'OM le 16 décembre 2020 au Roazhon Park. — Damien Meyer / AFP

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas pour Mbaye Niang. Passé du statut de joueur cadre à un rôle de doublure à l'arrivée de Serhou Guirassy, l’attaquant du Stade Rennais avait fait part de ses envies d'ailleurs. Tout l’été, il aura clamé son admiration pour l’Olympique de Marseille, où il possède une maison et où il était confiné au printemps, avant de prendre le chemin de Saint-Etienne pour un transfert qui n'aura jamais eu lieu.

Buteur à Nice dimanche, le Sénégalais ne s’est pas caché mercredi soir face à la presse après la victoire face à l'OM (2-1) et a clairement fait part de son intention de rester en Bretagne au moins jusqu’à l’été. « Pour moi, je suis là pour toute la saison », a-t-il fait savoir.

« Pour moi, un départ est totalement exclu »

Interrogé sur ses ambitions pour le mercato hivernal, l’ancien joueur du Milan AC a été affirmatif. « Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là. Pour moi, un départ est totalement exclu. J’ai la tête au Stade Rennais. Je suis bien, je prends du plaisir sur le terrain donc je n’ai aucune raison aujourd’hui de penser à un départ ».

Prêté par le Torino en 2018, Mbaye Niang avait été définitivement transféré à Rennes en juin 2019. Il a inscrit 14 buts lors de sa première saison en rouge et noir et 15 l’an passé lors de la saison interrompue en raison du Covid-19. Il a inscrit son premier but dimanche lors de la victoire à Nice.