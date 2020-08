L'attaquant d'Amiens Serhou Guirassy s'est engagé pour cinq saisons avec le Stade Rennais. — Anna Gowthorpe/BPI/REX/SIPA

C’est la fin d’un long feuilleton. Après plusieurs semaines de tractations, le Stade Rennais tient sa troisième recrue de l’été avec l’arrivée de Serhou Guirassy. L’attaquant franco-guinéen d’Amiens s’est engagé jeudi pour un contrat de cinq ans avec le club breton avec un transfert autour de 15 millions d’euros.

Né à Arles et formé à Laval, Guirassy a découvert brièvement la Ligue 1 à Lille en 2015, avant d'être prêté à Auxerre (Ligue 2), puis de partir faire ses armes en Bundesliga et en Ligue Europa avec Cologne. Cet international tricolore espoirs de 24 ans a retrouvé la Ligue 1 à Amiens à partir de janvier 2019, d’abord sous forme de prêt puis à l’été avec un transfert de 5 millions d’euros, le plus gros de l’histoire du club picard. Il a marqué neufs buts la saison dernière, dont un doublé contre le PSG en février.

« Un mélange d’expérience et de jeune », selon Florian Maurice

Son profil intéressait plusieurs clubs anglais, mais il avait choisi Rennes dès le début de l’été. « Je suis soulagé. Ça a pris du temps mais je suis très fier et très heureux », a-t-il réagi jeudi soir dans un communiqué du club breton.

« Ça a pris un peu plus de temps que prévu mais nous sommes satisfaits d’arriver au bout, s’est réjoui Florian Maurice, le nouveau directeur sportif de Rennes. C’est un bon choix pour lui comme pour nous. Il a ce mélange d’expérience et de jeunesse qui lui permettra de continuer à grandir ».