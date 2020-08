Lincoln en pleine action. — Mauro Pimentel / AFP

Mardi, la presse brésilienne a fait fuiter l’information. La direction du FC Nantes cherche à recruter le jeune avant-centre de Flamengo, Lincoln Correa Dos Santos, dit « Lincoln ». Une information confirmée par 20 Minutes. Le profil du joueur, âgé de 19 ans, a été validé par l’entraîneur Christian Gourcuff.

Passé par le centre de formation de Flamengo, Lincoln a fait ses débuts en professionnel à l’âge de 17 ans, mais il tarde depuis à confirmer les grands espoirs placés en lui. La saison dernière, il a compilé 3 buts et 2 passes décisives avec Flamengo en seulement six titularisations en championnat. Lincoln s’est finalement surtout fait remarquer en équipe de jeunes du Brésil (4 buts en 11 matchs chez les U20 et 9 en 18 rencontres avec les U17).

Pas d’accord sur le montant de l’option d’achat

Les négociations ont commencé il y a déjà une dizaine de jours entre les différentes parties. Elles portent sur un prêt avec option d’achat. Pour l’heure, le FC Nantes n’arrive pas à tomber d’accord avec Flamengo sur le montant de l’option d’achat. Waldemar Kita proposerait 5 millions d’euros, Flamengo, qui n’est pas opposé à un départ de son élément, en voudrait plus (10 millions d’euros ?). Selon Globo Esporte, Mouscron et le City Football Group ont aussi fait une proposition pour un prêt. En attendant, Lincoln, qui est sous contrat jusqu’en 2023, a déjà fait savoir qu’il avait très envie de rejoindre les bords de l’Erdre. Cela suffira-t-il ?

Par ailleurs, Anton Mitryushkin, gardien de but russe de 24 ans à l’essai à la Jonelière (en réserve la semaine dernière et avec les pros en ce début de semaine), ne sera pas conservé. Il doit partir ce mercredi.