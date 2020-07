Diego Carlos face à Messi. — Angel Fernandez/AP/SIPA

Recruté il y a un an par le FC Séville pour 15 millions d’euros, Diego Carlos, l’ancien Nantais, intéresse des cadors européens.

En cas de revente du joueur, la direction nantaise pourrait empocher encore une coquette somme.

Un joli chèque à venir pour Waldemar Kita ? Grâce à qui ? A Diego Carlos, rendu célèbre pour avoir été taclé, un dimanche soir de janvier 2018, par l’arbitre Tony Chapron. Le président nantais doit suivre avec attention l’évolution de la carrière de son ancien défenseur (de 2016 à 2019). Et pour cause : le Brésilien (27 ans), qui s’est engagé au FC Séville et auteur d’une saison complète en Liga (35 titularisations), est dragué par de nombreux cadors européens. Son éventuel départ pourrait rapporter un petit pactole à la direction nantaise.

Selon les informations de 20 Minutes, le FCN toucherait 10 % de la plus-value sur l’éventuel transfert de Diego Carlos, c’est-à-dire 10 % de la différence entre le prix auquel Nantes l’a vendu à Séville (15 millions d’euros) et le tarif auquel il pourrait être acheté cet été.

Le FCN a touché pour la qualif' de Séville en Coupe d’Europe

Il y a quelques jours, selon The Telegraph, on apprenait que Pep Guardiola, coach de Manchester City, en avait fait une priorité pour la défense des Citizens. On prête aussi au Bayern Munich, à Liverpool ou encore à Tottenham, une forte volonté de s’attacher les services de celui qui a été recruté en 2016, notamment par la feue cellule de recrutement (Monterrubio-Ayache), pour seulement 1,5 million d’euros (en provenance d’Estoril au Portugal) !

Aujourd’hui, difficile d’évaluer le prix de Diego Carlos, mais en Espagne, certains médias ibériques ont évoqué une clause libératoire du Brésilien à… 70 millions d’euros ! D’autres sites évaluent sa valeur marchande à 30 millions d’euros. En attendant, Nantes a déjà touché « un bonus [dont 20 Minutes ignore le montant] lié à la qualification en Coupe d’Europe [Ligue des champions] de Séville », selon un proche de ce dossier.