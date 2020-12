Waldemar Kita. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Un gros pavé de plus dans la mare. Selon une enquête de Médiapart, réalisée en partenariat avec Médiacités et les quotidiens belges Le Soir et De Standaard, le président du FCN Waldemar Kita, qui est poursuivi pour fraude fiscale aggravée, est soupçonné, à titre personnel, de ne pas avoir payé 14,8 millions d’euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Dans le cadre de cette procédure, des saisies ont eu lieu cette année, entre février et avril. Elles concernent un yacht. Celui-ci aurait fait l’objet d’une restitution contre la saisie sur compte bancaire d’une somme équivalente à la valeur du bateau (2,5 millions d’euros), car l’Etat en aurait eu la responsabilité. Un bien immobilier situé à Paris et appartenant au couple Waldemar et Chantal Kita aurait également été saisi.

Kita est résident fiscal belge

Toujours selon cette même enquête, Kita, qui a racheté le FCN en 2007, « a par ailleurs touché, entre 2010 et 2019, au moins 70 millions d’euros au Luxembourg, sur lesquels il n’a payé aucun impôt sur le revenu en France, puisqu’il est résident fiscal en Belgique ».

Dimanche, avant Nantes-Angers, le groupe de supporteurs, la Brigade Loire, « convie à un rassemblement pacifique et statique […] pour échanger sur la situation du FCN et sur son avenir », de 13 h à 14 h 30, à l’arrêt de tramway Beaujoire. Le club traverse actuellement une crise sportive, et pointe à la 16e place du classement de Ligue 1.