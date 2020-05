L'attaquant du Stade Rennais Mbaye Niang, ici face à la Lazio de Rome en Ligue Europa. — Maffia / SIPA

« Marseille, c’est un club qui m’intéresse. Ils ont des supporters chauds, comme j’aime bien. Si ça doit se faire, ce sera avec grand plaisir. »

Mbaye Niang ne cache pas son envie de quitter Rennes pour rejoindre l’OM la saison prochaine.

D’autres pistes sont à l’étude pour l’avant-centre sénégalais, qui ne ferme pas pour autant la porte à une saison de plus en Bretagne.

Dix buts cette saison et une troisième place synonyme de tour préliminaire en Ligue des Champions. Après avoir fréquenté six clubs en six ans, Mbaye Niang a trouvé son rythme au Stade Rennais. Le meilleur buteur breton cette saison a pourtant confirmé ses envies d’ailleurs. Interrogé au Canal Football Club, l’attaquant n’a pas caché ses ambitions. « Les dirigeants savent aujourd’hui déjà mes intentions, que c’était de retrouver un grand club, sans dénigrer le Stade Rennais, qui est un bon club, un très bon club, qui m’a permis de retrouver cette joie de rejouer au football. En France comme à l’étranger, il y a des clubs qui sondent pour voir sous quelles conditions je pourrais venir. Tous les clubs cherchent des attaquants. Je trie », a fait savoir Niang.

Toujours franc face à la presse, celui qui s’était révélé à Caen à tout juste 16 ans a confirmé son intérêt pour l’Olympique de Marseille. « C’est vrai que c’est flatteur. Il y a eu des discussions mais aujourd’hui, de concret, il n’y a rien. Je ne vais pas mentir, je n’ai pas signé. Marseille a aussi des problèmes à régler. Oui, c’est un club qui m’intéresse. Ils ont des supporters chauds, comme j’aime bien. Si ça doit se faire, ce sera avec grand plaisir ». Tout en précisant que rien n’était fait. « Aujourd’hui, tout le monde parle de Marseille. Ma femme, elle est de Marseille. J’aime bien Marseille. Et je suis souvent à Marseille. Il y a d’autres clubs qui peuvent me plaire autant ». L’OM a-t-il les moyens d’acheter un joueur sous contrat jusqu’en 2023 ? Pas certain.

Le départ d’Olivier Létang l’a affecté

Arrivé sous forme de prêt à Rennes à l’été 2018, Niang avait signé des premiers mois catastrophiques sous ses nouvelles couleurs, avant d’éclore en seconde partie de saison, devenant l’un des artisans de la belle épopée en Ligue Europa et du titre en Coupe de France. Le club avait levé l’option d’achat et versé environ 15 millions d’euros au Torino pour garder l’attaquant sénégalais. Mais le départ d’Olivier Létang au début de l’année l’a visiblement affecté. « J’ai trouvé Olivier Létang qui est venu me chercher, qui avait un projet pour moi, qui a été mis en place. Parce que personnellement, je marche à l’affectif. Je vois un mec qui est dur mais qui sait aussi être comme un papa. C’est plus facile, tu donnes le meilleur de toi-même. J’avais envie de donner le maximum pour qu’Olivier soit content de moi. C’était un pari osé. Dans ma réflexion, ça joue beaucoup. Dans ma tête, j’ai mes envies, je les assume. Que je sois fier de ce que j’ai fait dans le club, si demain j’étais amené à partir. Si demain je ne suis pas amené à partir, j’aurais plaisir à continuer au Stade Rennais et à essayer que le club évolue encore ».

Celui qui est devenu l’un des hommes forts de l’équipe de Julien Stéphan semble voir l’avenir ailleurs. Mais reste reconnaissant du travail accompli en Bretagne. Et de son retour au haut niveau, lui qui était parti très jeune au Milan AC avant de se perdre en route. « Quoiqu’il arrive, le Stade Rennais, ça restera dans mon cœur car c’est un club qui m’a relancé ».