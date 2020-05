Les joueurs du Stade Rennais sur le terrain d'entraînement de la Piverdière au mois d'août. — M. Pavard / 20 Minutes

Après deux mois de confinement, les joueurs du Stade Rennais retrouvent le chemin de l’entraînement ce mercredi.

Des règles sanitaires strictes seront mises en place, avec notamment dix mètres de distance entre chaque joueur sur les terrains.

Cette reprise s’avère capitale pour les joueurs selon le médecin du club, d’un point de vue aussi bien médical que psychologique.

Alors que la majorité des joueurs de Ligue 1 sont déjà en vacances, quelques clubs reprennent tout de même le chemin de l’entraînement. Après ceux de Strasbourg mardi, les joueurs du Stade Rennais retrouveront les pelouses de la Piverdière ce mercredi, a indiqué le club breton sur son site Internet. Cette reprise après deux mois de confinement ne sera toutefois pas tout à fait normale avec des mesures sanitaires strictes qui seront mises en place. Les joueurs devront ainsi respecter dix mètres de distanciation entre eux sur les terrains et n’auront pas le droit d’utiliser les vestiaires.

Pour leur retour, ils devront aussi passer un examen cardiologique et tous les matins le staff médical leur prendra la température. Les médias et les supporteurs ne pourront également pas assister à ces séances. Cette reprise, qui ne concerne que le groupe professionnel, aura lieu pendant deux semaines et demie. Après quoi, les joueurs rennais auront le droit à quelques semaines de vacances avant de revenir sur les terrains pour préparer la prochaine saison, qui pourrait être marquée par une participation historique en Ligue des Champions.

Un risque élevé de blessures après deux mois d’inactivité

Pour Rufin Boumpoutou, le médecin du groupe pro interrogé sur le site du club, ce retour à l’entraînement s’avère capital pour les joueurs. « La période d’inactivité a été très longue et cela représente un risque assez élevé de blessure pour la prochaine saison, explique-t-il. Pour gérer ce risque, il est important de pouvoir proposer une sollicitation musculo-tendineuse pour les membres inférieurs assez régulièrement ».

Le facteur psychologique rendre aussi en ligne de compte. « La période de confinement a été longue pour des personnes qui vivent quasiment toute l’année en groupe, estime le médecin. La période a été également riche en événements, doutes, incompréhensions… Il paraissait important de mettre en place quelque chose où les personnes puissent se retrouver en respectant la distanciation et les mesures barrières autour d’une même activité et de reprendre l’espoir sur la possibilité de retrouver la pratique normale du football dans un avenir proche ».