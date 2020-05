Les clubs anglais vont essayer d'obtenir l'autorisation de ne pas terminer la saison dans un nombre réduit de stades, a expliqué lundi le patron de la Premier League, Richard Masters, alors que le gouvernement a ouvert la voie à une reprise à huis clos le 1er juin

«Évidemment, tous les clubs préfèreraient jouer à domicile si c'est possible, mais nous devons prendre en compte ce que nous disent les autorités», a expliqué M. Masters lors d'une visioconférence au terme d'une assemblée générale. «Il est évident que certains clubs prennent ce point plus à coeur que d'autres. C'est un dialogue qui se poursuit» avec les autorités, a-t-il ajouté.

La Premier League travaille sur le Project Restart, une feuille de route pour essayer de disputer les 92 matches qu'il reste pour achever la saison. Outre le fait de disputer ces rencontres à huis clos, Premier League envisageait de limiter le nombre de stades les accueillant pour limiter les déplacements et bénéficier des installations les plus adaptées.

Danny Rose on return to football: "The governments saying bring back football to boost the morale of the nation, I don't give a f*ck about the nations morale. Peoples lives are at risk!" "Football shouldn't be spoken about till numbers have dropped massively. It's bollocks." pic.twitter.com/bdWBbTiZFR

Mais une majorité de clubs, notamment ceux à la lutte pour le maintien, estiment que cela fausserait la compétition en les privant d'un avantage dans la dernière ligne droite. Le gouvernement britannique a, en tout cas, levé un obstacle de taille sur le chemin d'une reprise des compétitions en ouvrant la porte lundi à une reprise des compétitions sportives à huis clos à partir du 1er juin.

«Nous travaillons dur pour créer un modelé responsable, sûr et réaliste pour finir la saison», a insisté Richard Masters, répétant que «rien ne sera décidé sans qu'on en ait parlé avec les joueurs et les entraîneurs et des réunions sont prévues dans le courant de la semaine».

PL CEO Richard Masters: "Some of our clubs would argue that in relation to policing their own fans that they have a good relationship with them, and that they encourage their own fans not to turn up outside their home venues while they’re playing behind closed doors"