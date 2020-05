Adrien Rabiot est en difficulté à la Juve — Riccardo Giordano / IPA/I/SIPA

Deux précautions avant de commencer cette brève. La première ? Il est parfois tentant de tirer sur les ambulances, puisqu’on sait qu’on va trouver notre public facilement. La seconde ? Si la Stampa est un quotidien sérieux très bien informé sur la Juventus, il ne faut jamais écarter l'idée d'une information qui filtre en fonction des intérêts cachés d’un dirigeant ou d’un joueur de la Juve quelconque. Mais tout de même, c’est trop beau pour passer à côté.

‼️ Selon La Stampa, Adrien Rabiot refuse de retourner à Turin car il n’était pas d’accord avec la baisse de salaire des joueurs de la Juventus pendant la crise du Coronavirus et il décide donc de faire une sorte de grève personnelle. pic.twitter.com/D63mdDYzqB — Johann Crochet (@johanncrochet) May 12, 2020

Selon le quotidien turinois​, donc, on sait pourquoi Adrien Rabiot n’a toujours pas regagné l’Italie alors que les entraînements doivent commencer prochainement (à partir du 18 mai) et qu’il lui faudra respecter une quatorzaine en rentrant à Turin avant de pouvoir sortir chez lui. L’ancien parisien aurait engagé une forme de grève personnelle car il n’est pas d’accord avec les négociations qui ont abouti à une baisse générale des salaires pour les joueurs, de l'ordre de 30% à l'année, pour surmonter la crise liée au Covid-19.

Une stratégie pour forcer un départ cet été ?

« C’est un petit caprice (…) La Juve est irritée par ce manque de professionnalisme qui devra être clarifié à son retour », précise la Stampa, qui met évidemment cette stratégie sur le dos de Véronique Rabiot, agent et maman d’Adrien. Lequel touche tout de même 8 millions d’euros par an depuis son arrivée en joueur libre. L’objectif caché de cette nouvelle incartade ? Forcer un départ cet été, alors qu’Adrien Rabiot n’a que partiellement convaincu Maurizio Sarri de l’utiliser cette saison. L’ex-international était pourtant titulaire au Parc OL la dernière fois qu’on a vu jouer la Juve. Et cela n’avait pas été une franche réussite.