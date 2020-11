Baptiste Serin, promu capitaine du XV de France contre l'Italie. — Franck Fife / AFP

Dans un sport régi par des règles intelligibles de tous, le troisième ligne Charles Ollivon aurait continué à assumer sa fonction de capitaine du XV de France, samedi contre l’Italie, à Saint-Denis. Pourtant, c’est le demi de mêlée Baptiste Serin qui officiera face aux Transalpins pour sa 40e sélection, lors de la troisième journée de la nouvelle Coupe d'Automne des nations.

Car, suite à un accord aux forceps entre la FFR, la LNR et les clubs, les Bleus ne peuvent pas disputer plus de trois matchs internationaux cet automne. Aligné face au pays de Galles, à l’Irlande puis en Ecosse, Ollivon rentre à Toulon. Et c’est son coéquipier varois Serin, absent à Edimbourg dimanche et laissé à la disposition du RCT, qui prend les galons.

Une équipe très remaniée

« Il évolue à un poste charnière avec des responsabilités à prendre sur le terrain, indique Raphaël Ibañez, le manager des Bleus, dans une vidéo diffusée par la FFR. On a estimé que son expérience et son leadership dans le cadre de vie pouvaient aussi très bien aider les nouveaux et les jeunes joueurs qui vont s’engager cette semaine pour préparer le match contre l’Italie. »

Serin (26 ans), remplaçant habituel de l’incontournable Antoine Dupont, dirigera donc une troupe profondément remaniée contre l’Italie, son troisième match de l’automne avec le XV de France, après l’Irlande et Galles. Cette limite atteinte, l’ancien Bordelais devra à son tour laisser sa place lors de la probable finale de la Coupe d’automne contre l’Angleterre, le week-end suivant. Un troisième capitaine sera donc nommé. Les joies du rugby…