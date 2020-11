Ecosse-France EN DIRECT: Les Bleus trop indisciplinés pour déployer leur jeu (mais les Ecossais aussi)

15h18: On est content de retrouver nos petits Bleus, quand même, ils nous ont bien régalé lors du dernier match du Tournoi face à l'Irlande. Ils devaient jouer contre les Fidji la semaine dernière mais la rencontre a été annulée à cause du Covid. Celui-là contre l'Ecosse aura bien lieu, et on a hâte de le voir parce que la dernière fois ça ne s'était pas bien passé pour les Français.