Jérémie Beyou participe à son quatrième Vendée Globe. — LOIC VENANCE / AFP

Pendant que nous sommes bien au sec un café à la main, nos amis skippeurs, eux, sont bel et bien lancés dans ce Vendée Globe 2020. Les Formules 1 des mers sont sur le point de quitter les côtes de Galice et la bataille stratégique a déjà commencé. On fait un point sur ce qu’il faut savoir de la course.

Le classement à 9 h

🔵[Classement]

Découvrez les positions des skippers du 10 novembre à 9h

Suivez toute la flotte ici ▶️ https://t.co/VCRuHElplC#VG2020 pic.twitter.com/RMu9HuHEmj — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 10, 2020

Premier gros test pour les têtes brûlées

Le temps est clément pour le moment mais les conditions devraient vite se durcir, surtout pour ceux qui ont opté pour une route vers l’ouest. C’est le cas d’Armel Tripon, de Thomas Ruyant et de Louis Burton, dont les bolides sont les plus à l’ouest de la flotte. On parle tout de même de vents de 35 à 40 nœuds et de jolis creux de 5 mètres, un vrai test pour les casse-cou ayant choisi cette trajectoire. Cela devrait être relativement moins rock’n’roll en revanche pour les skippers ayant préféré faire cap au sud et négocier le passage du Cap Finisterre entre la côte ibérique et la zone interdite à la navigation (DST). Parmi ceux-là, Jérémie Beyou, Jean Le Cam et Nicolas Troussel, respectivement premier, deuxième et cinquième au dernier pointage à 9 h.

Le hook joue des tours à Boissières

Après Fabric Amedo, contraint de rebrousser chemin quelques heures seulement après le départ de la course et qui devrait quitter les Sables d’Olonne mercredi soir), c’est au tour d’Arnaud Boissières d’avoir un problème de hook, le système qui permet de hisser une voile et de la garder bloquée. Le skipper réfléchit à toutes les solutions possibles et imaginables, sans exclure de devoir monter lui-même en haut du mât pour régler le problème. Au moins la vue de là-haut doit être canon.