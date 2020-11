VOILE Un nom bien connu du Vendée Globe fait la course en tête au deuxième jour de course

L'inusable Jean Le Cam est en tête — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Ça part fort sur ce Vendée Globe ! Un peu trop pour certains. Louis Burton a écopé de cinq heures de pénalités au départ des Sables pour avoir franchi la ligne de départ trop tôt. Tout l’inverse de Fabrice Amedeo, contraint de faire demi-tour à cause d’une avarie. Ça va en revanche beaucoup mieux pour Jean Le Cam, qui profite de la quête de vent des meilleurs foilers pour s’installer en tête de la course.

Le classement à 9h

🔵[Classement]

Découvrez les positons des skippers du 9 novembre à 9h#VG2020 pic.twitter.com/btnDrPfDjT — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 9, 2020

Nord ou Sud, la bataille stratégique commence déjà

On ne parlera pas encore de grandes manœuvres mais on observe déjà des différences de stratégie entre les favoris, plus au Nord, et ceux qui, comme Jean Le Cam, ont pris une trajectoire plus rectiligne. Entre Herrmann, tout au nord et Sorel, au Sud, il y a déjà plus de 40 milles. Ne vous étonnez donc pas de voir Jérémie Beyou, Charlie Dalin ou Nicolas Troussel au-delà de la 15e place : tout cela fait partie d’un plan mûrement réfléchi. A ce stade de la course, Alex Thomson est le premier favori (11e).

Demi-tour pour Fabrice Amedeo

Comme le veut la tradition, il y a toujours un poissard au départ des Sables d’Olonne. Il y a quatre ans, c’était Didac Costa. Cette année, c’est à Fabrice Amedeo de faire demi-tour alors qu’il avait déjà parcouru 50 milles. Un problème de hook (pièce d’accroche) de voile d’avant l’a obligé à revoir ses plans. En raison de conditions de réparations trop compliquées au mouillage, le skippeur a fait le choix de rentrer au port pour réparer son bateau et espère repartir au plus vite. Thomas Ruyant a également connu un léger souci de hook et attend des conditions plus favorables en mer pour régler le pépin pour le moment sans grandes conséquences puisqu’il est dans le sillage de Dalin sur Apivia.

« On m’voit, on m’voit plus »

On a perdu Arnaud Boissières dans la nuit noire. Le skippeur de la Mie Câline n’était pas classé hier soir en raison d’un problème de balise qui le rendait introuvable sur la cartographie officielle. Au matin, tout est rentré dans l’ordre et Boissières pointe à la 20e position. Plus jamais ça, Arnaud.