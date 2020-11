Vendée Globe EN DIRECT : Les 33 skippers sont en mer...grand soleil sur les Sables-d'Olonne pour le grand départ

11h: On aura le temps d'apprendre à les connaîtres pendant la traversée, mais comme je sais que vous êtes des amateurs de potins, sachez qu'on a un couple en lice sur ce Vendée Globe 2020. Samantha Davies (Initiatives-Coeur) et Romain Attanasio (PURE-Best-Western) sont mariés à la ville et prennent le départ sur deux bateaux différents. « On a laissé notre fils de 9 ans à l'école jeudi matin et puis on est partis aux Sables et après, ce sont les grands-parents qui prennent le relais », a raconté Romain Attanasio. L'adieux aux proches, toujours le moment le plus émouvant du premier jour, n'est-ce pas Thomas Ruyant ?