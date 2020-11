OCEAN Au Vendée Globe, il y a l’enjeu sportif : terminer la course déjà… et le plus vite possible. Mais des marins profitent aussi de ce tour du monde pour embarquer ou déployer sur le parcours des instruments scientifiques. Une mine d’or ?

Le skipper Fabrice Amedeo sur son bateau Newrest - Arts et Fenetres lors d'une ession d'entraînement en juin 2020. — LOIC VENANCE / AFP

Peu de navigateurs s’aventurent aussi loin dans les mers du Sud que les skippers du Vendée Globe. S’ils ne traîneront pas en route, plusieurs d’entre eux ont tout de même trouvé de la place et du temps pour des projets scientifiques.

Des capteurs embarqués sur trois bateaux, mais aussi des bouées et des flotteurs, qui seront jetés par-dessus bord, viseront à collecter des données sur la température, l’acidité ou la concentration en CO2 des eaux. Et même sur les microplastiques.

Une mine d’or, dit-on à l’Ifremer. La plupart de ces données alimenteront des bases de données accessibles aux chercheurs du monde entier, afin de mieux comprendre les impacts du changement climatique sur les océans.

Des Sables d’Olonnes, il s’agit de dévaler l’Atlantique du nord au sud, de faire le tour de l’Antarctique, puis de repartir en sens inverse. Ce tour du monde à la voile fait 21.638 mille (40.075 kilomètres) et est semé d’embûches. Il faudra se défaire du caractériel Pot-au-Noir, éviter les icebergs, passer le Cap Horn, traverser les anticyclones. Le tout sans assistance, sans escale et sur un bateau de soixante pieds (18,288 mètres).

Pas de doute, le Vendée Globe est la course à voile ultime. La plus dure et la plus belle. Parmi les 33 skippers engagés, Fabrice Amedeo, sur son bateau Newrest – Art & Fenêtres, prévoyait au départ de couper la ligne d’arrivée entre le 80e et 85e jour et espérait accrocher le top 10. Mais une avarie sur sa voile avant l’a contraint à rebrousser chemin et à rentrer au port, en espérant repartir au plus vite sitôt les réparations nécessaires effectuées.

Les 10 passages clés du parcours du Vendée Globe https://t.co/KtjI25X4EE — Audierne Plaisance (@ADplaisance) November 1, 2020

Deux capteurs en service H24 pour Amedeo

Voilà pour le volet sportif. « Mais naviguer ne me suffit pas, raconte Fabrice Amedeo, qui était journaliste au Figaro il y a quatre ans encore. Je veux aussi raconter des choses, être utile, participer à la connaissance sur les océans. » Alors sur son bateau, le marin a trouvé un peu de place pour deux capteurs. Le premier mesurera, tout au long du parcours et 24h sur 24, la salinité, la température de l’eau en surface ainsi que sa concentration en CO2 (pCO2). Trois données utiles pour comprendre, entre autres, les impacts du changement climatiques sur les masses d’eau. Le deuxième s’intéressera aux microplastiques, un autre fléau pour les océans. « Même chose : l’eau passe H24 dans ce capteur doté de trois filtres qui permettent de piéger des microplastiques de différents diamètres [30, 100 et supérieur à 300 micromètres (μm)] », explique Fabrice Amedeo.

Ce n’est pas la première fois que le navigateur embarque des instruments scientifiques en course. Le capteur océanographique était déjà à bord lors de la dernière Jacque-Vabre (Le Havre – Salvador de Bahia) en octobre 2019 et le capteur « microplastique » a déjà été testé, cet été, lors de la Vendée-Arctique-Les Sables (lire encadré).

Fabrice Amedeo n’est pas non plus le seul skipper à avoir pris l’habitude de naviguer aussi pour la Science. Sur ce seul Vendée Globe, douze autres marins le font, chacun à leur façon. Il n’y a pas d’autres bateaux équipés de capteurs microplastiques. En revanche, « deux autres marins -Alexia Barrier et Boris Herrmann- ont un capteur océanographique qui mesurera la température, la salinité et le pCO2 de l’eau en surface tout au long du parcours », précise Thierry Reynaud, ingénieur de recherche au Laboratoire océanographie physique et spatiale (LOPS) à l ’Ifremer, qui récupérera les données recueillies par les trois marins à leur retour.

La navigatrice Alexia Barrier pose devant le flotteur Argo qu'elle déploiera en mer lors de son Vendée Globe. - Yvan Zedda/Alea

Des bouées météo et des flotteurs argo déployés sur le parcours

En parallèle, Imoca, le nom de la classe des bateaux qui participent à ce Vendée Globe, a passé un partenariat avec la commission océanograpique intergouvernementale de l’Unesco pour que des skippers lâchent en route des instruments scientifiques. Dix bouées et trois flotteurs argo seront ainsi déployés sur le parcours par douze marins. Il n’y en a jamais eu autant. « On définit au préalable, avec les scientifiques, une position GPS où déployer ces instruments, et on essaie de respecter au mieux suivant le parcours finalement emprunté et les conditions météorologiques du moment », raconte Alexia Barrier, à la barre du bateau TSE-4Myplanet. Qui n’a pas choisi entre la bouée et le flotteur : elle a embarqué les deux à bord.

Une fois jetées par-dessus bord, les bouées vont dériver en mer sur une période moyenne d’un an et demi, en collectant tout un ensemble de données en surface. La pression atmosphérique, la température, la vitesse, la direction des courants… Les flotteurs argo sont plus étonnants encore. Ils permettent aussi de collecter des données sur la température de l’eau et la salinité, non plus en surface mais dans les profondeurs. « Ces instruments plongent jusqu’à 1.000 mètres puis dérivent dans ces bas-fonds pendant neuf jours avant de remonter à la surface pour transmettre les informations collectées au satellite », expliquent Alexia Barrier et Thierry Reynaud. Puis rebelote : ces balises replongent et vont répéter ce cycle environ 150 fois et rester en mer entre quatre et cinq ans.

Du poids en plus sur les bateaux ?

Ces instruments scientifiques ne sont pas anodins dans une telle course. Car chaque marin cherche à être le plus léger possible au départ. Or, les flotteurs font 20 kg et les bouées 28. « Mes deux capteurs pèsent à eux deux 30 kg, auxquels il faut ajouter la valise de filtres pour le capteur microplastique, ce qui rajoute 25 kg », ajoute Fabrice Amedeo.

Antoine Mermod, président de la classe Imoca, invite à relativiser. « Les bateaux font environ huit tonnes et chaque skipper embarque de l’ordre de 800 kg de matériels », rappelle-t-il. « Il n’empêche, ce n’est pas neutre, soulignent tant Fabrice Amedeo et Alexia Barrier. Le premier explique avoir travaillé avec son équipe pour grappiller ailleurs des kilos. Quant à la navigatrice, elle dit tout simplement avoir accepté de partir avec un peu plus de poids que ses concurrents. « Mon objectif est avant tout de terminer ce Vendée Globe » indique-t-elle.

« Une mine d’or »

Les deux marins assurent en tout cas qu’ils n’en feront pas une excuse en cas de contre-performances sportives. Et rejoignent Antoine Mermod en disant que ces kilos en trop et le temps consacré en course à ces projets scientifiques valent sans conteste la peine. Les données que vont collecter ces bateaux « sont une mine d’or », confirme Thierry Reynaud. L’ingénieur se souvient du temps où « il y avait d’énormes trous spatio-temporels dans les données océanographiques sur lesquelles s’appuyaient les chercheurs. Les campagnes scientifiques d’échantillonnages étaient surtout réalisées en Atlantique-Nord, à proximité des côtes, et l’été plus souvent que l’hiver. »

Depuis plusieurs années déjà, des navires d’opportunité – des cargos aux voiliers de plaisance – apportent leur pierre à l’édifice. Mais rien ne remplace vraiment les bateaux de course, encore moins ceux engagés dans le Vendée Globe. Leur premier atout est de s’aventurer dans des zones où très peu de bateaux ne vont. Les quarantièmes rugissants tout particulièrement, soit le sud des océans Atlantique, Pacifique et Indien. « L’autre avantage est qu’ils vont parcourir de longue distance d’un seul tenant, ajoute la chercheuse Catherine Dreanno, responsable du laboratoire « détection, capteur et mesures » de l’Ifremer, et qui travaillera sur les données ramenées par Fabrice Amedeo sur les microplastiques. On aura ainsi une vision polaroïd de la pollution microplastique des océans sur une saison, quand une campagne scientifique cherchant à faire le même parcours sera étalée sur plusieurs années, ne serait-ce que pour des questions d’argent. »

Et le micro-plancton demain ?

Les filtres ramenés par Fabrice Amedeo permettront donc d’avoir une meilleure idée sur la pollution aux microplastiques des océans, mais aussi de « déterminer la nature de ces polymères, leur processus de dégradation, d’évaluer leur toxicité, de comprendre leur dérivation », complète Catherine Dreanno. Un travail d’analyse fastidieux que l’Ifremer coréalise avec des laboratoires de l’université de Bordeaux.

Les autres données ramenées par les capteurs océanographiques ou transmises par les bouées et les flotteurs alimenteront des bases de données scientifiques internationales mises à disposition des chercheurs du monde entier pour leurs travaux. « L’intérêt est de confronter ces données in situ avec celles prises par les satellites, et ainsi de consolider ces deuxièmes », précise Thierry Reynaud.

« Une mine d’or », rappelle-t-il. Et on pourrait aller encore plus loin ? Fabrice Amedeo évoque en tout cas l’existence d’un autre capteur, qui mesure cette fois-ci le phytoplancton. « Pourquoi pas investir dans ce module l’an prochain si je trouve des scientifiques intéressés ? », lance-t-il.