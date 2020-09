Fondé en 1871, Exeter est l’un des plus vieux clubs de rugby du monde. Présents dans l’élite anglaise depuis 2010, les Chiefs restent sur quatre finales de championnat de rang (dont une victoire en 2017) et écrasent l’édition 2019-2020, relancée cet été (à la différence du Top 14, gelé au printemps) : huit points d’avance sur leur dauphin Bath, avec un match en moins… Pourtant, les adversaires du Stade Toulousain ce samedi en demi-finale de Champions Cup, restent méconnus du grand public français.

« Ils ne sont pas médiatisés comme les Saracens [champions d'Europe 2016, 2017 et 2019], mais leur efficacité est tout aussi redoutable, juge l’ailier stadiste Yoann Huget. Ils sont invaincus depuis plus d’un an chez eux. » Par rapport aux « Sarries » (adversaires du Racing 92 dans l’autre demi-finale), aux Wasps ou à Leicester, Exeter doit aussi son déficit de notoriété à son absence de référence continentale. Samedi, le club du Devon disputera sa toute première demi-finale de Coupe d’Europe, face à des Toulousains qui en sont à leur douzième…

WHAT A BREAK!



Jack Nowell hits the @SaintsRugby defence with a piercing line break, to extend our lead in the second half of yesterdays Heineken @ChampionsCup Quarter-Final.



For full highlights head to our Youtube channel now ⬇️https://t.co/Zx1sToiiI8 pic.twitter.com/gwcADBIYiw