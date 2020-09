Stade Toulousain – Ulster EN DIRECT : Toulouse reste devant mais les Irlandais réagissent enfin

Bienvenue à vous ! Bon forcément, avec le coronavirus et ses conséquences, ce quart de finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et les Nord-Irlandais de l’Ulster ne s’annonce pas aussi festif qu'il aurait dû l'être. Le sommet tant attendu par les Rouge et Noir et leurs fans ne se jouera pas au Stadium devant 33.000 supporteurs comme espéré, mais dans un Ernest-Wallon limité à 5.000 spectateurs. Malgré tout, promis, on va essayer de vous faire vibrer et de vous faire vivre charnellement les arabesques de Cheslin Kolbe et les percussions de « Jo » Tekori. Une sorte de live dont vous êtes le héros, en quelque sorte.

» Rendez-vous dès 13 h 20, entre le gigot et le tiramisu