Lille, le 16 mai 2014. Premiere demi finale du championnat de top 14 de rugby qui opposait le RC Toulon au Paris Racing Metro au stade Pierre-Mauroy. — M.Libert/20 Minutes

On ne sait pas encore si le public sera autorisé à venir, s’il y aura une jauge maximale ou même si l’événement sera maintenu à cause de la crise sanitaire. En attendant, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a pris les devants. L’instance a annoncé ce jeudi que les demi-finales du Top 14, le championnat de France de rugby, auront lieu au stade Pierre Mauroy les 18 et 19 juin 2021.

#DemiesTOP14

Cap au nord pour cette saison 2020/2021 !



Les demi-finales du TOP 14 auront lieu sur le territoire de la métropole de Lille au Stade Pierre-Mauroy, le weekend du 19 juin 2021 🏉 pic.twitter.com/21fcqxY53W — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 24, 2020

C’est la deuxième fois après 2014 que Lille sera ville-hôte de l’événement. Annulé cette année en raison de la pandémie, la phase finale de Top 14 espère faire son grand retour en force l’an prochain dans le Nord.