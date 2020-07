Lebron James et les Lakers victorieux face aux Clippers dans la bulle de Disney World. — Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

NBA is back ! Les Lakers, grâce à un ultime panier de LeBron James et aux 34 points d’Anthony Davis, ont battu leurs rivaux des Clippers (103-101), lors de la reprise de la saison à huis clos chez Disney World, égalisant à 2-2 dans leurs confrontations.

Comme avant le match remporté plus tôt par Utah contre New Orleans (106-104), les joueurs et entraîneurs des deux équipes, ainsi que les arbitres ont à l’unisson posé un genou à terre pour protester contre les injustices raciales, dans le sillage de la mort de George Floyd, asphyxié lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.

Tie game. Orlando opener. Top two teams in the West.



The King came through 👑 pic.twitter.com/i77YzyrknH — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 31, 2020

Gobert et le Jazz victorieux

A la suite de quoi le basket a repris ses droits après plus de quatre mois et demi d’interruption due à la pandémie de coronavirus. A l’époque, les Lakers venaient d’enfin s’imposer avec autorité face aux Clippers (112-103), après deux revers initiaux.

Cette deuxième victoire, qui leur permet d’accentuer leur domination à l’Ouest, s’est jouée à pas grand-chose, une sublime claquette-rebond à 12 secondes du terme réussie par LeBron James, après un shoot trop court repoussé par l’arceau qu’il venait d’effectuer.

De son côté, le Jazz d’Utah et Rudy Gobert​, dont le test positif au coronavirus avait entraîné la suspension de la saison NBA le 11 mars, l’ont redémarrée par une victoire (106-104) contre les New Orleans Pelicans, jeudi chez Disney World.