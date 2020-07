Adrian Wojnarowski à la draft 2019 — Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Il est le journaliste NBA le plus célèbre au monde. Adrian Wojnarowski, dit « le Woj », réputé pour sortir avant tout le monde les infos de la Ligue nord-américaine, aurait fait l'objet d'une suspension sans solde de la part de son employeur ESPN pour avoir insulté un sénateur.

Adrian Wojnarowski a été suspendu par ESPN sans versement de salaire, selon plusieurs médias américains dont le Washington Post, qui précise que cette suspension est censée durer de une à deux semaines.

La NBA doit reprendre le 30 juillet au Disney World d'Orlando (Floride). Alors que la NBA a autorisé les joueurs à écrire sur leur maillot des messages politique en soutien au mouvement Black Lives Matter, le sénateur républicain Josh Hawley demande que des messages en soutien aux États-Unis, tels que « God Bless America » (« Dieu bénisse l'Amérique ») ou « Support our troop s» (« Appuyons nos troupes »), ou en soutien aux victimes du Parti communiste chinois, tels que «Free Hong Kong», soient également autorisés.

Après avoir répondu par mail « F... you » (« Va te faire f... »), une réponse rendue publique par le sénateur, Adrian Wojnarowski s'est excusé publiquement de sa « terrible erreur ».

ESPN a de son côté jugé « inexcusable pour quiconque travaillant pour ESPN de répondre comme Adrian l'a fait au sénateur Hawley ». « Nous traitons cette question directement avec Adrian et la teneur de ces discussions restera interne », a détaillé le média.

Après l'annonce, non confirmée officiellement, de sa suspension, de nombreuses figures de la NBA, dont les joueurs Lou Williams (Clippers), Patrick Beverley (Clippers), Spencer Dinwiddie (Nets) ou Jamal Murray (Nuggets), ont pris fait et cause pour le journaliste en publiant des tweets avec le hashtag #FreeWoj (« Libérez Woj »).

De son côté, Josh Hawley ne semblait pas non plus approuver dimanche la suspension de Wojnarowski. « Ne suspendez pas un journaliste, posez des questions difficiles à la NBA sur leur biais pro-Chine et anti-Amérique », a-t-il tweeté à l'attention d'ESPN. Dans sa lettre, Josh Hawley rappelait l'incident diplomatique survenu en octobre dernier avec Pékin, né d'un tweet du dirigeant des Rockets de Houston, Daryl Morey, en soutien aux manifestations anti-gouvernementales à Hong Kong.

Cet incident avait eu pour conséquence le boycott de la NBA par la télévision d'État chinoise, générant un manque à gagner évalué en février par le commissaire de la NBA Adam Silver à des «centaines de millions de dollars».