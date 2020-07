Kylian Mbappé et Neymar lors de PSG-Monaco, le 12 janvier 2020 au Parc des Princes. — J.E.E/SIPA

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la Ligue 1. Le championnat de France va démarrer le week-end du 23 août et ce jeudi, la LFP vient de publier le calendrier complet de ses compétitions pour l’année à venir. 20 Minutes vous résume tout ce qu’il faut en retenir.

Il contient 20 clubs

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais on n’était pas vraiment à l’abri d’une grosse boulette de la LFP avec Toulouse et Amiens dans le calendrier et une saison à 42 journées. On plaisante, mais évidemment, ce calendrier a été dessiné comme l’avait décidé la ligue avec 20 clubs et donc 38 journées de championnat. La bataille juridique n’est cependant pas tout à fait finie, puisque le Conseil d’Etat doit se prononcer dans les jours qui viennent sur l’appel des deux clubs relégués en Ligue 2. Sans que ces derniers aient beaucoup d’espoir…

Une première journée tournée vers le Vélodrome

En général, les premières journées de Ligue 1 n’offrent jamais d’affiche à tomber la mâchoire. Cette année, quand même : un duel historique de notre foot français est au programme avec un OM – Saint-Etienne au Vélodrome. Ou un duel d’ambitieux, avec un Lille-Rennes pas dégueu. Sinon, le PSG recevra Metz et Lyon ira à Montpellier.

Les trois premières journées de Ligue 1 - Capture d'écran LFP

Le classico très tôt dans la saison

Alors que le PSG se remettra à peine de sa victoire en Ligue des champions (!), l’OM débarquera au Parc des Princes le 13 septembre pour le compte de la 3e journée. C’est très tôt et plutôt inhabituel de mettre la grande affiche de la saison aussi tôt. Peut-être peut-on y trouver une volonté de renforcer le début de saison pour bien lancer la campagne d’abonnements au niveau du diffuseur, Mediapro. En tout cas, sachez qu’on aura le même jour l’une des étapes reine du Tour de France, avec l’arrivée au Grand Colombier. Bref, réservez votre 13 septembre.

Les gros chocs éparpillés

Pas de journées doublons avec deux énormes chocs, la LFP a éparpillé un peu ses matchs à fortes audiences. On a donc parlé du 13 septembre pour PSG-OM, avec un retour le 7 février. Les Olympicos OL-OM auront lieu les 4 octobre et 24 janvier, les OL-ASSE les 8 novembre et 28 février, les PSG-OL les 13 décembre et 21 mars.

La plupart ont été fixés au dimanche 21h par le diffuseur, Mediapro.

J1 : Olympique de Marseille – AS Saint-Etienne

J3 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 13 septembre 2020 à 21 h

J6 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 4 octobre 2020 à 21 h

J10 : Olympique Lyonnais – AS Saint-Etienne, dimanche 8 novembre 2020 à 21 h

J14 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 13 décembre 2020 à 21 h

J16 : LOSC Lille – Paris Saint-Germain, dimanche 20 décembre 2020 à 21 h

J21 : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais, dimanche 24 janvier 2021 à 21 h

J24 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 7 février 2021 à 21 h

J27 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 28 février 2021 à 21 h

J30 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 21 mars 2021 à 21 h

Un début d’année 2021 (un peu) moins chargé

C’est le principal avantage de la mort de la Coupe de la Ligue, en dehors des matchs sans intérêt : les clubs de Ligue 1 n’auront pas un début d’année trop chargé en janvier 2021, ce qui pourrait permettre aux clubs européens d’arriver moins fatigués vers les phases finales. Enfin, un peu moins que d’habitude, parce que la LFP a profité de ces nouvelles plages pour insérer quelques journées dites « en semaine ». Au total, il y aura cinq journées en milieu de semaine dans la saison.

