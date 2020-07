Après les gesticulations de Mourad Boudjellal, le silence. Depuis plus d’une semaine, ni l’ancien patron du RC Toulon, ni le millionnaire Mohamed Ayachi Ajroudi n’ont donné la moindre interview. Seul le nom de la banque d’affaires mandatée pour racheter l’OM a filtré : il s’agit de la banque française Wingate. Selon l’économiste Jean-François Brocard, maître de conférences au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges, ce silence n’est pas forcément un signal positif pour les supporteurs de l’OM qui rêvent de voir leur club changer de main.

C’est parfaitement logique. Normalement, une vente se fait en sous-main. Mourad Boudjellal a voulu se mettre l’opinion avec lui car Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont une cote de popularité très basse à Marseille. La stratégie de Boudjellal est celle d’une communication populaire, voire populiste.

Pour moi, c’est maladroit, mais je ne vais pas enseigner la com' à Boudjellal : il est bien meilleur que moi. Il se fait passer pour une personne incontournable et c’est vrai qu’il a de la crédibilité par sa réussite sportive à Toulon. Mais ces méthodes sont rares dans le rachat d’un club. Je ne suis pas un défenseur de ce type de stratégie.

Normalement, oui. Maintenant, c’est un poker menteur : on ne sait même pas si une offre a vraiment été lancée. D’ailleurs, dans le cas de l’OM, officiellement McCourt n’est pas vendeur.

Effectivement : le club n’est pas au top au niveau économique, l’actif joueurs n’est pas sensationnel, il y a des incertitudes sur les revenus futurs à cause du Covid-19… Pour moi, ce n’est pas le bon moment. Ils ont redressé le club au niveau sportif mais le centre de formation reste assez faible, le stade génère peu de revenus…

Selon la méthode comptable, l'#OM, en 2019, valait 231,25M€.

En supposant une inflation en 2020 suite à la 2e place qualificative en #LDC compensée par la crise du #COVID__19 et la sanction au #FPF, on peut tout à fait imaginer une valeur marchande comprise entre 200 et 250M€ pic.twitter.com/4uqSTlLVxQ