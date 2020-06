Jacques-Henri Eyraud — Claude Paris/AP/SIPA

« L’Olympique de Marseille n’est pas à vendre. » Au lendemain de la révélation d’une offre de rachat portée par l’ex-dirigeant de l’équipe de rugby de Toulon Mourad Boudjellal, Jacques-Henri Eyraud a tenu à clarifier les choses. Lors d’une conférence de presse organisée ce samedi, le président de l’OM a d’abord remercié « les gens qui portent un intérêt financier pour le club marseillais ». Puis, il a assuré devant les journalistes présents que le club n’était pas intéressé par « la session ».

Vendredi, l’offre de 700 millions d’euros, avec des fonds saoudiens, conduite par Boudjellal, avait agité le football français. Cette offre s’articulerait ainsi : 300 millions d’euros pour le rachat du club, 200 millions d’euros pour combler des dettes et encore 200 millions d’euros pour le mercato.

Le projet de McCourt est « à long terme »

Frank McCourt, le propriétaire américain de l’OM, a déjà investi plus de 300 millions d’euros dans le club : 50 millions d’euros à l’achat, 78 millions d’euros de reprise de dettes et environ 220 millions d’euros dans les transferts. Certaines sources proches du dossier estiment que 300 millions d’euros est un bon prix pour McCourt, qui ne perdrait pas trop dans l’affaire. D’autres au contraire rappellent que l’homme d’affaires américain, s’il doit revendre, le fera bien plus tard et avec bénéfices.

Frank McCourt avait ainsi fait une très belle opération financière en revendant son équipe de baseball des Los Angeles Dodgers plus de 2 milliards de dollars alors qu’il les avait rachetés 430 millions de dollars. En interne, on insiste sur le fait que le projet de McCourt est « à long terme », à l’image de la prolongation de contrat avec baisse de salaire simultanée du meneur de jeu Dimitri Payet.