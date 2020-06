Le Marseillais Dimitri Payet lors de Marseille-Amiens, en mars 2020. — Daniel Cole/AP/SIPA

Dimitri Payet reste à Marseille. Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille a prolongé son contrat jusqu’en 2024 en baissant nettement son salaire et en préparant une reconversion au club, a-t-il annoncé ce samedi.

« J’aime le club et je suis prêt à faire ce qu’il faut pour l’aider à grandir », a expliqué Dimitri Payet​ lors d’une conférence de presse aux côtés de son président Jacques-Henri Eyraud et de son entraîneur André Villas-Boas. « JHE » a détaillé l’ampleur de la baisse, le joueur ayant expliqué vouloir « jouer carte sur table ».

« Des efforts considérables »

Dimitri Payet va « diviser son salaire par deux pour 2020-2021 et de 30 % pour 2021-2022 », a précisé Eyraud. Sur les deux années de plus de son contrat, de 2022 à 2024, Le joueur a accepté que « son salaire de base soit réduit de 30 à 40 % et a renoncé à ses primes de qualification européenne », a ajouté le dirigeant. Enfin « une grande partie de sa rémunération de ses deux dernières » années de contrat sera indexée au nombre de matchs disputés par Payet, âgé de 33 ans.

Sur le plan financier, cela représente « des efforts considérables », selon Jacques-Henri Eyraud. « Dimitri est venu m’annoncer qu’il souhaitait être Marseillais à vie », a raconté le président, précisant qu’il allait « prolonger deux années à l’OM jusqu’à 2024 et au-delà dans un projet de reconversion ». « Je suis extrêmement heureux, c’est pour moi un jour important », a dit Payet.

« Ce que le club m’a donné, j’ai envie de lui rendre »

« Le club est venu me chercher il y a un certain nombre d’années quand j’en avais besoin, ils ont fait ce qu’il fallait pour me faire revenir. Ce que le club m’a donné, j’ai envie de lui rendre », a-t-il ajouté.

Passé une première fois à l’OM (2013-2015), « Dim » est revenu sur la Canebière au mercato d’hiver 2017, où il était la grosse recrue du projet McCourt : 30 millions d’euros pour le rapatrier de West Ham (Angleterre). « L’idée a commencé à germer dans ma tête quand le club a parlé de la phase 2 du projet Eyraud/McCourt. Il faut que les joueurs fassent des efforts, qui mieux que moi pour montrer l’exemple ? », a conclu Dimitri Payet.