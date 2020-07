Le Stade Vélodrome, à Marseille. — Boris HORVAT / AFP

En quête depuis mai de nouveaux dirigeants, l'OM tient son « Head of business », Hugues Ouvrard, spécialiste du marketing passé par OMTV, Canal+, SFR et l’univers des jeux vidéos (Electronic Arts et XBox). Sa nomination jeudi au poste de Directeur général délégué « coïncide avec le démarrage de la deuxième phase de développement du club », explique l’OM dans un communiqué.

« Hugues supervisera l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football », a précisé le président Jacques-Henri Eyraud. « J’ai quasiment démarré ma carrière professionnelle à Marseille avec l’OM et j’y ai conservé des attaches », a détaillé Hugues Ouvrard, qui a notamment développé le projet OMTV, dans le communiqué​. « Retrouver le club 20 ans plus tard est un grand honneur et une opportunité unique à un moment clef de son développement », a commenté Ouvrard.

Seulement, cette nomination n’a pas eu l’effet escompté sur les supporters de l’OM. Certains d’entre eux n’ont pas tardé à débusquer sur Twitter d’anciens messages d’Ouvrard pro-PSG. Un grand classique du bad buzz, que ni l’intéressé ni les dirigeants olympiens n’avaient anticipé.

Hugues Ouvrard, nouveau Head of Business de l’OM, est déjà en TT avec le hashtag #Ouvrarddemission pic.twitter.com/hbzxyPXftA — Actu Foot (@ActuFoot_) July 2, 2020

Le hashtag #Ouvrarddemission est même apparu dans les tendances jeudi en fin d’après-midi. Ça n’ira sûrement pas jusque-là, mais cette nomination aurait clairement pu mieux se passer.