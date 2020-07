Le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga, ici en juillet 2020. — C. Allain / 20 Minutes

Il a célébré ça dans le bus avec la musique de la Ligue des champions. A cinq mois de fêter ses 18 ans, Eduardo Camavinga a eu son bac ce mardi. Inscrit en filière économique et sociale (ES), le jeune milieu de terrain du Stade Rennais a été admis ce jeudi, comme des centaines de milliers d’autres lycéens. Mais seul le prodige du foot français a pu fêter ça avec sa photo en pleine page à la une du quotidien L’Equipe en forme d'hommage à Ennio Morricone.

Musique de la Ligue des Champions, et grand sourire, Eduardo Camavinga est officiellement bachelier 📖 pic.twitter.com/NcEBOdVg7f — Le Twittos Du SRFC (@xzregy) July 7, 2020

Admis sans mention, « Cama » n’est pas certain de pouvoir poursuivre ses études avec le calendrier qui l’attend cette saison. Pièce maîtresse du dispositif de Julien Stéphan, le minot devrait rester à Rennes cet été à en croire le président du club Nicolas Holveck. Interrogé à son sujet, l’ancien directeur adjoint de l’AS Monaco avait expliqué n’avoir reçu aucune offre concernant son jeune joueur. L’intérêt du Real Madrid est toujours présent mais Zinédine Zidane espérerait toujours enrôler Paul Pogba, à en croire L'Equipe.

La une du journal L'Equipe de ce mardi 7 juillet.



Le journal : https://t.co/TOCF2nhrzE pic.twitter.com/fGZ9t0bxjl — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 7, 2020

Professionnel depuis fin 2018, Eduardo Camavinga est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2022. En avril 2019, il était devenu le plus jeune joueur à porter le maillot rouge et noir en Ligue 1 à 16 ans et quatre mois. Une saison plus tard, le garçon pourrait disputer la Ligue des champions. Dans une interview, le gamin avait expliqué « être bien à Rennes ». Et bien soit, qu’il y reste.