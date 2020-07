Lucas Ocampos a terminé la rencontre entre Séville et Eibar au poste de gardien de but, le 6 juillet 2020. — CRISTINA QUICLER / AFP

On appelle ça être le héros du match. Lucas Ocampos a tout fait lundi soir, lors de la victoire du FC Séville contre Eibar (1-0). Auteur de l’unique but de la rencontre juste avant l’heure de jeu, il s’est ensuite illustré en remplaçant au pied levé son gardien Tomas Vaclik, sorti sur blessure. Et il s’est offert un magnifique arrêt réflexe dans les arrêts de jeu pour préserver la victoire de son équipe.

« Quand on fait des petits matchs [à l’entraînement], j’aime jouer gardien de but, mais je n’imaginais pas que j’y jouerais pendant quelques minutes dans un match, a lancé l’ancien Marseillais après la rencontre. Avant de prendre place, l’entraîneur des gardiens m’a dit de ne pas sortir, le ballon est venu vers moi et je l’ai détourné. »

C1 en vue

Pour ne rien gâcher, cette victoire est ultra-importante pour le club andalou dans la course à la Ligue des champions. Il compte désormais six points d’avance sur Villarreal (5e), battu dimanche à domicile par le Barça, et n’est plus qu’à deux longueurs de l’Atlético Madrid, troisième.

Quant à Ocampos, devenu le premier joueur de champ à stopper un tir dans les cinq grands championnats européens depuis au moins 2006 (selon Opta), il réalise une très belle première saison en Liga.