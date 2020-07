L'ancien Lyonnais Martin Terrier a signé au Stade Rennais pour cinq ans. — Jens Meyer / SIPA

La patte Florian Maurice. Un mois après son officialisation au poste de directeur sportif du Stade Rennais, le Lyonnais n’a pas traîné à attirer un ancien protégé. Lundi soir, c’est l’ancien attaquant de l’OL Martin Terrier qui a posé ses valises à Rennes. A peine arrivé, le nouveau Rennais a pris la direction de Dinard où l’équipe entraînée par Julien Stéphan est en stage. Il a pris part à la séance collective ce mardi matin.

« Le joueur avait été identifié avant que j’arrive au club », assure Florian Maurice. « C’est un joueur que l’on suit depuis un moment. On avait essayé de le faire venir la saison dernière déjà. On s’était renseigné sur la possibilité de le faire », confirme Julien Stéphan.

«Il ne fait pas que marquer, il travaille beaucoup pour le collectif»

Le joueur âgé de 23 ans a visiblement été séduit par le projet breton puisqu’il a signé un contrat de cinq ans courant jusqu’en 2025. D’après L’Equipe, le transfert a permis à l’Olympique Lyonnais d’empocher 12 millions d’euros, plus trois en bonus et 15 % sur une éventuelle plus-value en cas de revente. Un montant quasi identique à celui payé par le club de Jean-Michel Aulas en 2018 quand Martin Terrier avait quitté Lille. A cette époque, c’est déjà Florian Maurice qui avait su attirer le jeune talent, prêté dans la foulée au RC Strasbourg avant d’intégrer le front de l’attaque des Gones.

Décrit comme « polyvalent », le natif de d’Armentières a disputé 77 matchs pour un bilan de 17 buts dans le Rhône. « C’est un joueur qui est prêt et qui connaît le championnat. C’est quelqu’un qui est très adroit mais qui aussi besoin de confiance et de continuité dans ses prestations. Quand il a ça, il est capable d’enchaîner les buts et les passes. C’est un équipier, il travaille pour l’équipe. Il ne fait pas que marquer, il travaille beaucoup pour le collectif », assure Florian Maurice sur le site du club breton. De son côté, le joueur s’est aussi renseigné avant de signer. « Je connais pas mal de joueurs ici, je n’ai eu que des retours positifs », explique Martin Terrier.

Sur le front de l’attaque, l’ancien Lillois sera en concurrence avec le Brésilien Raphinha, Adrien Hunou et Mbaye Niang, à moins que ce dernier ne quitte le club.