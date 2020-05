FOOTBALL Le gardien international Espoirs a prolongé son contrat d’un an avec le club breton

Le gardien Gautier Larsonneur est désormais lié avec le Stade Brestois jusqu'en 2023. — Nicolas Tucat / AFP

L’air iodé de son Finistère natal l’a sûrement convaincu de rester. Alors qu’il était convoité par des clubs plus prestigieux, Gautier Larsonneur a finalement choisi de poursuivre l’aventure avec Brest. Le gardien international des Espoirs, auteur d’une grosse saison, a prolongé son contrat d’un an avec le Stade Brestois avec qui il est désormais lié jusqu’en 2023.

Mercato

Gautier Larsonneur jusqu'en 2023 !

Le gardien de but du Stade Brestois a prolongé son contrat d'une saison avec les Ty-Zefs !

Stade Brestois 29 May 19, 2020

« Gautier a donc choisi la stabilité et poursuivra sa progression avec les « Ty-Zefs » au plus haut niveau », s’est réjoui ce mardi le club breton dans un communiqué. Professionnel depuis 2017, Gautier Larsonneur a été régulièrement convoqué avec les Espoirs, où il était en concurrence avec le gardien nîmois Paul Bernardoni. Il avait fait des Jeux olympiques l’un de ses objectifs de l’année.

Un gardien solidaire pendant le confinement

Avec désormais 101 matchs de championnat en professionnel à son actif, il démontre « un mental de champion », a salué Julien Lachuer, entraîneur des gardiens de Brest. Il « ne doute jamais, il est performant et il fonce (…). Maintenant, je vais continuer à l’accompagner pour qu’il puisse franchir de nouveaux caps et confirmer car la deuxième année est plus compliquée, tout le monde sait qui il est ».

Les pêcheurs aux côtés des sauveurs

.

En collaboration avec le bateau familial, « Le flipper III », ce matin nous avons distribué des filets de poissons aux personnels soignants & aux bénévoles du centre du covid-19 de Brest Arena.

Gautier Larsonneur April 19, 2020

Issu d’une famille de pêcheurs du Conquet, à la pointe nord de la Bretagne, Gautier Larsonneur a régulièrement aidé ses parents pendant le confinement. En avril, il est aussi allé distribuer des filets de poisson frais au personnel soignant et aux bénévoles d’un centre de consultation Covid à Brest.