Paul-Georges Ntep sous le maillot de Wolfsburg. (Illustration) — Pixathlon/SIPA

On l’avait laissé traînant sa peine du côté de Saint-Etienne. On va le retrouver dans la région qui l’a révélé : la Bretagne. Mais Paul-Georges Ntep ne revient pas au Stade Rennais, l’attaquant a signé à l'En Avant Guingamp en Ligue 2​. Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Wolsfburg en février, l’ancien international français puis camerounais s’est engagé pour une saison.

« Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t’intéresse plus. Merci Guingamp pour la confiance, en avant toute », a écrit l’attaquant sur son compte Instagram.

A 27 ans, cet ailier puissant a la particularité d’avoir joué sous deux maillots internationaux différents, d’abord deux matchs amicaux avec l’équipe de France en 2015, puis en 2018 et 2019 deux matchs avec des Lions indomptables du Cameroun, son pays natal.

Ex-coqueluche du Roazhon Park

Après avoir grandi en région parisienne, il a été formé à Auxerre, où il a fait ses débuts professionnels, avant de se révéler à Rennes partir de 2014 : 18 buts marqués et 14 passes décisives en 74 matchs, malgré une série de blessures musculaires. En janvier 2017, il est parti pour Wolfsburg - pour 5 millions d’euros selon la presse allemande –, dans l’espoir de suivre les pas de son compère Ousmane Dembélé, parti de Rennes six mois plus tôt pour faire alors le bonheur du Borussia Dortmund.

Mais le rêve a tourné court : ses premières prestations en Bundesliga n’ont pas été concluantes et il a rapidement été remisé sur le banc puis prêté, six mois à Saint-Etienne en 2018 et quelques mois à Kayserispor (Turquie) en 2019, avant de résilier son contrat en février.

Pour Guingamp, qui avait annoncé en début de semaine l’arrivée de Frédéric Bompard, longtemps adjoint de Rudi Garcia, comme entraîneur adjoint au côté de Sylvain Didot, le recrutement de cet ancien grand espoir du football français est un pari, compte tenu du peu de matchs qu’il a joués ces dernières années. Mais après son passage à Rennes, il a laissé en Bretagne l’image d’un garçon perfectionniste, intelligent et très souriant, coqueluche du public rennais, menant le « clapping » de fin de match au Roazhon Park les soirs de victoire.