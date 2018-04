ASSE-Troyes: Encore décevant et remplacé dès la mi-temps, Paul-Georges Ntep ne serait-il pas «condamné»?

Paul-Georges Ntep, ici lors du succès stéphanois (0-3) le 1er avril à Nantes. — LOIC VENANCE / AFP

Trois mois après son arrivée en prêt à Saint-Etienne, Paul-Georges Ntep (un but en neuf apparitions) est la seule recrue hivernale décevante.

Jean-Louis Gasset n’a pas hésité à sortir l’ancien attaquant rennais dès la pause, ce dimanche contre Troyes (2-1), en raison d’une première période manquée.

Paul-Georges Ntep incarne un sacré paradoxe. L’officialisation de son prêt, le 17 janvier, en faisait le symbole le plus éclatant de l’ambitieux mercato hivernal de l’ASSE. Trois mois plus tard, les recrues des Verts (Debuchy, M’Vila, Subotic, Beric) ont toutes transformé cette équipe de déprimant 16e de Ligue 1 à irrésistible machine sur le point de décrocher une qualification européenne. Toutes sauf Paul-Georges Ntep, qui n’a jusque-là eu un apport que lors de ses deux premières apparitions fin janvier, à Nice (1-0) puis contre Caen (2-1), avec son seul but à la clé.

Diminué par « une inflammation sur une ancienne cicatrice au niveau de l’ischio-jambier droit », l’attaquant aux deux sélections en équipe de France a loupé le bon wagon, en pleine dynamique collective (7 victoires et 5 nuls en L1 depuis trois mois). Systématiquement utilisée dans un rôle de joker depuis mi-février (4 entrées en jeu), l’ancienne pépite rennaise a eu droit à une opportunité dans le onze de départ ce dimanche contre Troyes (2-1).

« Je pensais que c’était le bon match pour qu’il décolle »

A l’image de ses 9 ballons perdus (sur 27 joués), Paul-Georges Ntep n’a eu aucun impact significatif durant une terne première période voyant l’Estac mener (0-1) à la surprise générale. Jean-Louis Gasset n’a donc pas hésité à le sortir dès la pause pour lancer Robert Beric, double buteur et sauveur des Verts (69e, 74e). De quoi miner encore un peu plus le joueur prêté par Wolfsburg, qui agace de nombreux supporters, notamment pour son entrée en jeu guère tranchante lors du sommet face au PSG (1-1).

Bon, allez Ntep a gagné sa place en CFA 2, bravo à lui c’est mérité. #ASSEESTAC — Tuturinho (@tuturinho) April 22, 2018

Je crois qu’on est tous d’accord! Ntep n’apporte rien... au contraire... — Alex (SerialKiffeur) (@Alex_InDaHouse2) April 22, 2018

« Je pensais que c’était le bon match pour qu’il décolle, reconnaît son entraîneur. Il était dans la mauvaise mi-temps mais il n’est pas condamné pour autant. Il reste quatre journées et j’espère encore. Peut-être qu’il nous fera gagner le prochain match, personne ne le sait. » Ne nous en veux pas Jean-Louis, mais on ne misera pas là-dessus avant le choc dans la course à la Ligue Europa, vendredi (20h45) à Montpellier.