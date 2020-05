Les clubs veulent reprendre le championnat mi-juin — Budrul Chukrut / SOPA Images/Sip/SIPA

Une reprise de la Serie A le 13 juin, tel est le souhait des clubs italiens, dont l’activité interne est sur pause depuis le 9 mars à cause de la pandémie de coronavirus​. « En ce qui concerne la reprise des activités sportives et dans le respect des décisions du gouvernement et en conformité avec les protocoles médicaux de protection des joueurs […] la date du 13 juin pour la reprise du championnat a été indiquée », selon un communiqué.

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre italien des Sports Vincenzo Spadafora a réaffirmé la ligne prudente du gouvernement quant à une possible reprise, qui ne se fera qu'« en sécurité, pour tous ». « Si le championnat reprend, comme nous l’espérons tous, ce sera parce que nous aurons pris cette décision après une série réfléchie d’actions et de protocoles permettant de reprendre en sécurité, pour tous », a déclaré le ministre devant le Sénat.